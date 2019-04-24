Ситуация в пунктах пропуска днем 24 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Октав»: «10:39. На "Каргилле" в Донецк движение слабое стоим почти без движения уже час, очередь растет»;

Андрей: «10:49. "Каргилл" и в Украину движение стоит. С 6:00 стоим и на половину не продвинулись»;

Aleks: «11:40. "Каргилл" в Донецк, льготы машин 40, основная машин 50»;

Андрей: «11:54. "Каргилл" в сторону Курахово. Основная 70, льготы 45»;

Ольга: «12:55. В Марьинке машин 30 до броневика».

КПВВ «Новотроицкое»:

Pavel: «10:53. В Еленовеке льготы мало, основная между вторым и третьим туалетом»;

Анна: «12:26. Новотроицк в Донецк 5 машин, пеших пропускают быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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