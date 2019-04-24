На Луганщине задержали мужчину с оружием (Фото). Новости

Пограничниками Луганского погранотряда из состава Объединенных сил задержан мужчина с предметами, внешне похожими на автоматическое оружие. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На днях на государственной границе с Российской Федерацией в населенном пункте Меловое (Луганская обл.) одним из пограничных нарядов был задержан гражданин, который имел при себе две единицы устройств для отстрела свето-шумовых патронов, а также патроны к ним.

Задержание правонарушителя состоялось ночью, в непосредственной близости от инженерных заграждений, расположенных по улице Дружбы Народов в Меловом. При себе мужчина имел картонный короб, в котором переносил две единицы устройств для отстрела свето-шумовых патронов АК-103, кольт-М16-АІ и почти 300 патронов к ним.

Задержанный мужчина вместе с предметами, внешне похожими на автоматическое оружие, передан сотрудникам правоохранительных органов. Направлено уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 201 УК «Контрабанда» и 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».