Мобильный сервисный центр МВД: На Луганщине рассказали о работе c начала года. Новости

В Луганской области с начала года мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) предоставил 545 услуг. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, 1 января по 31 марта текущего года мобильным сервисным центром МВД осуществлено 16 выездов в Кременную, Попасную, Троицкое, Станицу-Луганскую и Новопсков. «Жителям этих населенных пунктов предоставлено 545 услуг», – говорится в сообщении.

А именно:

регистрация (перерегистрация) транспортных средств – 128;

замена водительского удостоверения – 45;

выдача водительских удостоверений международного образца – 3;

принято запросов на получение справок об отсутствии (наличии) судимости – 369.

В пресс-службе напоминают, что для того, чтобы мобильный сервисный центр МВД приехал в населенные пункты, органы местного самоуправления должны обратиться в региональный сервисный центр МВД в Луганской области с заявкой.

Отмечается, что в будущем МСЦ МВД будут расширять географию маршрутов и эффективность работы для предоставления гражданам качественного государственного сервиса.