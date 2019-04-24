Весенний призыв: Луганщина проводила первых новобранцев в ряды ВСУ (Фото). Новости

Из Луганской области отправили первых 100 новобранцев в ряды Вооруженных сил Украины на срочную военную службу. Об этом сегодня, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
По его словам, всего в течение 2019 года из Луганской области будет призвано 335 человек. Из них 260 будут направлены в ВСУ, 40 – в Пограничные войска, 15 – в Национальную гвардию и 20 – в Государственную специальную службу транспорта.
«Луганщина – форпост независимости Украины. Поэтому от военной подготовки этих ребят зависит очень многое: и защита суверенитета государства, и мирный сон ее граждан. Но это в будущем – солдаты срочной службы не направляются в зону ООС. Искренне поздравляю всех, кто стал сегодня ближе к выполнению почетной обязанности – защищать Родину! Учитесь военному делу и закаляйтесь – теперь вы бойцы одной из самых мощных армий мира!», – написал Юрий Клименко.
В пресс-службе ЛугОВГА отметили, что призыв и отправка на срочную службу продлится с апреля по июнь 2019 года.
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