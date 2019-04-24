Путешествие – крайне сложное: Глава Миссии ООН перешла мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер перешла мост в Станице Луганской вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Миссии на странице организации в Facebook.

«Глава Миссии перешла мост в Станице Луганской. Это – единственный пешеходный пункт пропуска в Луганской области. Люди пересекают линию соприкосновения, чтобы получить пенсию, пойти в банк или сходить к врачу. Такое путешествие – крайне сложное», – говорится в сообщении.

«Стороны должны улучшить условия для быстрого и безопасного пересечения», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская». По словам официального представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгения Марчука, украинская власть готова отремонтировать мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», при условии полного соблюдения режима тишины.

Читайте также: