В Украине вырастет стоимость оформления паспортов. Новости

В Украине с 1 июля вырастет стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов. Сегодня, 24 апреля, Кабинет министров на заседании утвердил новую тарифную сетку на соответствующие услуги. Изначально изменения должны были вступить в силу с 1 мая, передает «UBR.ua».

Так, инициировавший повышение цен министр внутренних дел Арсен Аваков в пояснительной записке указывает, что в 2017 году затраты Государственной миграционной службы (ГМС) выросли до 736 млн грн. Против 463 млн грн. годом ранее. А себестоимость услуг поднялась на 44,2%. При этом инфляция в стране снижается, а средние зарплаты растут.

Правительство повысило стоимость услуг ГМС по выдаче гражданских паспортов в случае их замены или утери (первый раз паспорт гражданину будет выдаваться бесплатно). А также подняло расценки на загранпаспорта, вид на жительство, проездные документы и ряд других удостоверений. В результате стоимость услуг вырастет уже этим летом:

Плата за выдачу гражданского паспорта при замене документа, в случае утери:

в срок до 20 дней: с 87 до 126 грн;

в срок до 10 дней: с 174 до 252 грн.

Плата за оформление заграничного паспорта (в том числе в случае потери):

в срок до 20 дней: с 253 до 352 грн;

в срок до 7 дней: с 506 до 704 грн;

в срок до 3 дней: с 506 до 704 грн.

Указанные цены являются лишь частью общей стоимости оформления паспорта. Кроме этого человеку еще нужно оплатить стоимость самого бланка, а также услуги центра, оформляющего документ. К примеру, в ГП «Документ» услуга по оформлению загранпаспорта без доплаты за срочность в настоящий момент стоит 957,32 грн.

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