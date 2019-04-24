Спасти не удалось: На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина. Новости

В Донецкой области сегодня, 24 апреля, во время пересечения линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» умер пожилой мужчина. О случившейся трагедии сообщили мониторы Благотворительного фонда «Право на защиту», которые следят за ситуацией на КПВВ.

«Наши коллеги – мониторы, которые работают на КПВВ – сообщили о еще одном случае смерти на контрольно-пропускном пункте. Трагедия случилась на КПВВ "Майорское". От отрыва тромба умер мужчина 1938 года рождения. Ему была предоставлена экстренная медицинская помощь, однако спасти не удалось», – сказано в сообщении.

В БФ «Право на защиту» напомнили, что на КПВВ действуют пункты оказания первой неотложной медицинской помощи. «Поэтому, если вы или ваши близкие чувствуете себя плохо – пожалуйста, сразу обращайтесь к специалистам. Обращайте внимание на необычное поведение окружающих – особенно, когда речь идет о пожилых людях», – подчеркнули в фонде.

Ранее сообщалось, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерли 16 человек, преимущественно пожилого возраста.

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