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Корь в Краматорске: Количество заболевших увеличилось до 57 человек. Новости

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Корь в Краматорске: Количество заболевших увеличилось до 57 человек

24.04.19 19:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Краматорске (Донецкая обл.) число заболевших корью жителей растет. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

По словам начальника отдела здравоохранения Валерии Мельник, за минувшие сутки количество заболевших корью в городе увеличилась до 57 человек. Все новые обращения поступили от взрослых.

«Тяжелых больных нет, большинство в удовлетворительном состоянии, часть получает лечение амбулаторно», – говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, сейчас в городе продолжается кампания по вакцинации. «Все дети, которые не были вакцинированы, или не прошли ревакцинацию, должны получить прививку», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) количество больных корью по состоянию на 21 апреля увеличилось до 38 человек, из которых – 6 дети.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Донецкой области заболели корью более 640 человек. 

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