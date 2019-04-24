В Мирнограде во время пожара погибла пожилая женщина. Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) сегодня ночью, 24 апреля, из-за пожара в одной из квартир 2-этажного дома погибла 78-летняя женщина. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что о пожаре в 1-комнатной квартире 2-этажного дома на ул. Маяковского стало известно около 01:30 ночи. «На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и работники ГСЧС», – говорится в сообщении.

По информации полиции, после локализации огня было обнаружено тело хозяйки квартиры 1941 года рождения. Предварительно предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

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