Пенсии едва хватает на медикаменты: Волонтеры оказали помощь маломобильной жительнице Мироновского. Новости

В прифронтовом поселке Мироновский (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) волонтеры помогли маломобильной Нине Николаевне в покупке инвалидной коляски. Женщина не хватало средств, чтобы самостоятельно приобрести ее. Об этом сегодня, 24 апреля, на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, женщина обратилась к сотрудникам Гуманитарной миссии «Пролиска» с просьбой оказать помощь в приобретении инвалидной коляски. Нине Николаевне 70 лет, и она маломобильна. Для передвижения по дому ей требовалась инвалидная коляска. Однако, купить коляску самостоятельно женщина не могла, пенсионных выплат ей едва хватает на медикаменты.

«Сотрудниками гуманитарного штаба Пролиска – Светлодарск, работающего при поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине была осуществлена доставка инвалидной коляски для нуждающейся женщины. Миссия выражает слова благодарности ТОВ "Виробнича компанія Диспомед" за предоставленную для женщины из прифронтовой зоны коляску», – написал Евгений Каплин.