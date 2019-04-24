ВНО-2019: В Мариуполе более 14 тыс. человек примут участие в тестировании. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) более 14 тыс. человек примут участие во внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольчкого городского совета со ссылкой на данные Центра оценивания качества образования в Украине.

По словам главного специалиста департамента образования Елены Бузламы, в ТОП-3 самых популярных предметов в Мариуполе вошли: украинский язык и литература – зарегистрировались 4 256 человек; математика – 2 801 человек; история Украины – 2 466 человек.

Как отмечается, до 30 апреля на информационных страницах участников будут размещены приглашения-пропуска. В них будут указаны адреса пунктов тестирования по каждому предмету. «Их необходимо распечатать самостоятельно. Доступ к странице осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-кодом, указанным в нем», – уточняется в сообщении.

Основная сессия оценивания стартует 21 мая с тестирования по математике, а завершается 13 июня оценкой по химии.

«Важно, что на протяжении 3-20 мая будет дополнительный период регистрации. На сайте Министерства образования и науки размещены графики творческих конкурсов на бакалаврат в большинстве вузов Украины», – добавили в пресс-службе.​

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