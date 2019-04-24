«Сомнительные» долги за газ не повлияют на назначение субсидии, – Минсоцполитики. Новости

В Украине при назначении в мае жилищных субсидий на новый год, не будут приниматься во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов газа за приведение к стандартным условиям. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЕКП о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 848. Они предусматривают право субсидиантов на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сообщениям получателей субсидий, в последнее время им приходят платежки со значительными долгами. Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный газ они рассчитываются вовремя. Поэтому правительство приняло решение не учитывать эти «сомнительные» долги.

Как подчеркнули в Минсоцполитики, в мае, по требованию постановления Кабинета Министров Украины № 848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления труда и соцзащиты населения информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.

В ведомстве добавили, что те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на субсидию в денежной форме.

«Те граждане, которые имеют долги за потребленный ими газ, будут переведены на безналичную форму монетизации. Долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае не будут влиять на процесс переназначения субсидий», – пояснили в ведомстве.

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