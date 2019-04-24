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НВФ активизировали разведку в зоне ООС. Новости

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НВФ активизировали разведку в зоне ООС

24.04.19 17:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неконтролируемой украинскими властями территории (НКТ) Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) увеличило число разведгрупп для разведки передовых позиций Объединенных сил. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск активизировало применения разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, увеличено количество разведывательных групп для разведки передовых позиций подразделений Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в Минобороны, НВФ пытаются обеспечить непрерывность и усиление разведки обустраивая дополнительных посты технического наблюдения, оснащенные экспериментальными средствами разведки и другим оборудованием по обработке и передаче информации российского производства.

Кроме того, более интенсивно привлекаются разведподразделения для организации засад в «серой зоне». «Личному составу этих подразделений разрешено по своему усмотрению открывать огонь по позициям Объединенных сил с применением стрелкового оружия и гранатометов», – добавили в Минобороны.

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