Житель Дружковки принес в полицию два гранатомета . Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) 36-летний мужчина добровольно сдал в полицию два гранатомета, которые, по его словам, он нашел на окраине города. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Дружковского отделения полиции обратился местный житель 1982 года рождения, который сообщил, что обнаружил два предмета, похожие на РПГ-22, которые были завернуты в мешок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что опасная находка изъята. Оружие будет направлено на экспертизу.

Кроме того, в этот же день еще один местный житель добровольно принес в полицию оружие. 38-летний горожанин сдал правоохранителям пистолет травматического действия. Мужчина признался, что принес его для дальнейшей перерегистрации, так как истек срок разрешения на его законное хранение.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

В полиции напомнили, что согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины, граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности.

В случае если оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества будут изъяты принудительно, их владельцам грозит до 7 лет лишения свободы.