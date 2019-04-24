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На Донетчине подросток прыгнул из окна подъезда многоэтажки. Новости

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На Донетчине подросток прыгнул из окна подъезда многоэтажки

24.04.19 18:16dnews.dn.uaНовости

Фото: отдел коммуникации Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области

В Дружковке (Донецкая обл.) полицейские устанавливают обстоятельства, при которых 12-летний мальчик прыгнул из окна подъезда многоэтажки. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает отдел коммуникации Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, вчера вечером, 23 апреля, около 19 часов в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что 12-летний мальчик выпрыгнул из окна третьего этажа на козырек подъезда.

Подросток находится в больнице, состояние его здоровья тяжелое, но стабильное.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, которые могли привести к трагедии.

По данному случаю открыто уголовное производство по ст. 120 «Доведение до самоубийства». Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Славянске полицейские расследуют факт самоубийства 11-летнего мальчика.

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