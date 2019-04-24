На Донетчине продолжается рост промышленного производства. Новости

На Донетчине объем выпускаемой промышленной продукции в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом 2018 года вырос на 1,8%*. В марте объем продукции был на 10,2% больше, чем в феврале 2019 года, и на 1,5% больше, чем в марте 2018 года. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–марте 2019 года объем произведенной продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 2%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 4,4%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 5,6%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,6%;

в машиностроении – на 10,1%.

Уменьшился по сравнению с январем–мартом 2018 года выпуск продукции:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 1,7%;

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,3%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,8%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 13,2%.

«Рост производства в марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем в значительной степени обеспечен за счет большего количества календарных дней, что особенно заметно сказалось на объемах продукции отраслей с непрерывным производственным процессом», – говорится в сообщении.

В частности, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки мартовский выпуск продукции увеличился по сравнению с февралем 2019 года на 13%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 15,6%. В машиностроении объем продукции вырос в марте на 32,9% благодаря поступлению новых заказов.

Вместе с тем, как подчеркнули в облстате, добыча рядового угля сократилась в марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, уменьшился за месяц на 5,6%. В январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом предыдущего года угледобыча выросла на 7,6% и составила 3,2 млн.т. Объем каменного угля составил 2,8 млн.т, что по сравнению с январем–мартом 2018 года больше на 14,5%. В то же время добыча рядового угля для коксования в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом 2018 года сократилась на 4,6%, объем каменного угля для коксования уменьшился на 6,6%», – отмечается в сообщении.

Также, производство кокса в январе–марте 2019 года уменьшилось по сравнению с январем–мартом 2018 года на 6,5%.

Выплавка чугуна в январе–марте 2019 года составила 2 млн т, что на 9% меньше, чем год назад. Выплавка стали, составив также 2 млн т, по сравнению с январем–мартом 2018 года увеличилась на 2,2%. Выпуск горячекатаного листового проката в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом предыдущего года вырос на 9%, а холоднокатаного – уменьшился на 1%.

Кроме того, производство электроэнергии в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом 2018 года уменьшилось на 13,9% и составило 3,8 млрд кВт/час.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.