На шахте ГП «Мирноградуголь» из-за долгов проблемы с электроснабжением. Новости

Во вторник, 23 апреля, за неуплату долга за потребленную электроэнергию была отключена электроэнергия в котельной и скиповых подъемах на шахте «Капитальная» ГП «Мирноградуголь». Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец со ссылкой на председателя НПГУ г. Мирноград и Покровского района Александра Абрамова.

«Горняки второй смены, которые не успели выехать на поверхность, 1,5 часа находились в клети, пока не возобновили поставки электроэнергии», – написал Волынец.

Как сообщил Александр Абрамов, в 18:00 электроснабжение было восстановлено в неполном объеме, а рабочие третьей и ночной смены работали в неполном составе. «Сегодня 80 шахтеров первой смены не поехали в шахту. Шахта 5/6 простояла с 16 часов вчерашнего дня до 10 часов утра. Электроснабжение восстановлено только до 15 часов для подъема угля на поверхность. Похожая ситуация и на других государственных шахтах. Объединение "Мирноградуголь" до сих пор не подписало договора на электроснабжение. Задолженность за потребленную электроэнергию на сегодня составляет 1,8 млн грн», – заявил Волынец.

По данным главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко, по состоянию на 22 марта 2019 года долг ГП «Мирноградуголь» за потребленную электроэнергию составлял 62 млн грн.