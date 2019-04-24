По упрощенной схеме: Путин разрешил выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольного Донбасса . Новости

Президент России Владимир Путин разрешил выдавать гражданство России жителям неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля сегодня, 24 апреля.
«Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – сказано в документе.
Также в указе сказано, что заявления о получении гражданства РФ должны рассматривать в течение 3 месяцев после подачи документов.
Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.
В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. При этом в Кремле не подтвердили информацию о выдаче российских паспортов в «Л-ДНР» с 1 апреля.
Затем заявлялось, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Но в Кремле и далее отказывались комментировать данную информацию, при этом открыто ее не отрицали.
В случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.
Читайте также:
- Паспортный капкан: Эксперты пояснили планы России по поводу выдачи паспортов в «Л-ДНР»
- Это не будет полноценный паспорт: В России и «ДНР» заговорили о выдаче в «республиках» российских паспортов
- Тошнит уже: Соцсети об отказе Кремля подтвердить выдачу российских паспортов в «Л-ДНР»
- Выдача российских паспортов жителям неподконтрольной части Донбасса: Песков отказался комментировать
- Люди в «Л-ДНР» могут потерять украинское гражданство, – замминистра
- Готовят «пушечное мясо»: Клименко пояснил перспективы жителей «Л-ДНР» с паспортами РФ
- Тухлая территория: Российский политолог пояснил, почему Путин может пойти на выдачу паспортов жителям «Л-ДНР»
- В России считают, что выдача паспортов в «Л-ДНР» – «неизбежная мера»
Комментарии