Воевал против ВСУ вблизи Песок: На Донетчине задержали стрелка батальона «Патриот» (Видео). Новости

В Донецкой области сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области задействованные в операции Объединенных сил задержали объявленного в розыск участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня. 24 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, житель Константиновки весной 2014 года присоединился к рядам НВФ. Находясь в составе группировки «Охотник», злоумышленник с оружием в руках охранял захваченные административные здания и склады с военной техникой, а также дежурил на блокпостах НВФ.

По информации СБУ, после восстановления в городе украинской власти летом 2014 года, чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина выехал в Россию.

«В 2016 году злоумышленник прибыл во временно оккупированный Донецк, где проходил службу в должности стрелка в батальоне "Патриот" так называемой "республиканской гвардии ДНР". В течение 2016-2018 годов наемник принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ, задействованных в районе проведения ООС вблизи населенного пункта Пески», – говорится в сообщении.

В результате совместной спецоперации правоохранителей участник НВФ был задержан в Донецкой области. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Продолжается расследование.

Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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