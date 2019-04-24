Путин будет выстраивать отношения с Украиной в зависимости от заявлений и действий Зеленского. Новости

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского, – ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», – сказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о том, как поступит Москва, если действия и слова избранного президента Украины Зеленского не устроят РФ. «На языке дипломатов это называется "эвентуальные рассуждения". Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», – считает спикер Кремля.

Представитель Кремля добавил, что выводы о перспективах переговоров Путина с Зеленским можно будет сделать, только дождавшись первых формулировок или действий со стороны последнего. «Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений», – заметил Песков. Он добавил, что пока любые слова на этот счет были бы преждевременны.

Песков отметил, что Кремль пока не знает позицию Зеленского по вопросу удержания под стражей россиян в Украине, но подчеркнул, что Москва будет ждать конкретных заявлений и действий от нового главы украинского государства. «Что касается подходов избранного президента Украины к этому случаю (задержание главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского) и к десяткам других случаев задержания и содержания под стражей россиян на территории Украины, пока мы позиции Зеленского не знаем», – сказал Песков.

«В данном случае нужно просто подождать и послушать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Москва начать обсуждение с новыми властями Киева вопроса о заключенных на территории России украинцах и россиянах, удерживаемых на территории Украины.