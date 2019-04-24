На Донетчине суд вынес приговор мужчине, насмерть сбившему 14-летнего велосипедиста. Новости

В Донецкой области мужчина, который насмерть сбил 14-летнего велосипедиста, проведет 3 года в тюрьме. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, 8 июня 2016 года примерно в 9:00 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2171», двигаясь по автодороге сообщением «Запорожье-Донецк» в направлении Горняка (Великоновоселковский р-н), нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где не принял меры по уменьшению скорости и совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который выезжал на проезжую часть со второстепенной дороги.

Вследствие тяжелых телесных повреждений головы, полученных во время ДТП, подросток впоследствии скончался в больнице.

В октябре 2017 года Великоновоселковский районный суд признал обвиняемого виновным в указанном преступлении и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на 2 года.

Сторона защиты не согласилась с указанным приговором и обжаловала его в апелляционной инстанции. Апелляционный суд, поддержав позицию прокуратуры Донецкой области, оставил приговор без изменений. «Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области, Донецким апелляционным судом оставлен без изменений приговор Великоновоселковского районного суда Донецкой области, которым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы мужчине, осужденному за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины», – говорится в сообщении.