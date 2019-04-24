В ВСУ служат более 100 капелланов ПЦУ. Новости

В Вооруженных силах Украины официально находятся 155 капелланов. Об этом сообщил Блаженнейший Митрополит Епифаний, отвечая на вопросы журналистов после освящения тысячи куличей для украинских военнослужащих в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе, сообщает пресс-служба Единой поместной церкви Украины.

«На сегодня мы имеем уже более ста капелланов, которые официально находятся в украинской армии и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в этом духовном общении со священнослужителем капелланом», – сказал митрополит.

Его Блаженство отметил, что в Украине капеланство планируют внедрить на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту. «Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты», – добавил Предстоятель.

В сообщении отмечается, что от Православной Церкви Украины на востоке Украины задействованы около 600 капелланов. Они раз в месяц или раз в квартал ездят с помощью или просто с духовной опекой наших военных.

При этом также отмечается, что в частях пограничной службы находятся 34, а в Национальной гвардии – 33 капеллана.