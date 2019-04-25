Абхазский сценарий: Эксперт прокомментировал выдачу паспортов РФ в «Л-ДНР». Новости

Россия фактически запустила абхазский сценарий на Донбассе после подписания указа о предоставлении гражданства РФ по упрощенной схеме жителям неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Об этом написал на своей странице в Facebook общественный и политический деятель, доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«РФ запустила абхазский сценарий на Востоке Украины. Гражданство РФ жителям оккупированных территорий является его первым формальным этапом. Через сколько именно государством-агрессором будет признана "независимость" "народных республик" – вопрос открытый. Но на самом деле, он уже решен Кремлем, очевидно по итогам 31 марта и особенно – 21 апреля», – считает эксперт.

По его словам, тактически – это фиаско политики Минских соглашений, стратегически – признание РФ невозможности иметь в ближайшее время марионеточную власть во всей Украине. «Итак, спросите кто-то у пока еще министра иностранных дел Украины – почему же мы не разрываем дипотношения с РФ», – написал Бабин.

Он добавил, что решать этот вопрос придется уже новой властной команде.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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