Долг России: Сурков отреагировал на выдачу паспортов РФ украинцам в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Решение президента РФ Владимира Путина о выдаче жителям неподконтрольного украинской власти Донбасса российских паспортов является справедливым и естественным шагом. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, пишет российский ТАСС.

« Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми , которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации » , – сказал он.

« В этих условиях решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными » , – отметил помощник Путина.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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