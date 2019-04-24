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Жительница прифронтовой Попасной рассказала, чего боится больше, чем обстрелов. Новости

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Луганская область

Жительница прифронтовой Попасной рассказала, чего боится больше, чем обстрелов

24.04.19 19:12dnews.dn.uaНовости

Варвара Трофимовна. Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине

Жительница прифронтовой Попасной (Луганская обл.) Варвара Трофимовна во время обстрелов пряталась просто в ванной. Ее историю сегодня, 24 апреля, рассказали в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Еще в молодости, работая на железной дороге, она получила травму, и как следствие – инвалидность. Дополнительным ударом судьбы стали боевые действия, охватившие ее город. При обстрелах соседи переносили 80-летнюю женщину в подвал. Перемещаться было настолько трудно, что впоследствии она решила просто прятаться в ванной», – говорится в сообщении.

Близких у Варвары Трофимовны нет. Единственное существо, которое всегда рядом – это кот Мурзик. Однажды кот выскочил из квартиры, когда почтальон приносил пенсию. К счастью, через 3 дня его нашли соседи. Теперь женщина не открывает двери, пока не закроет кота в другой комнате. «Я боюсь одиночества еще больше, чем обстрелов», – поделилась Варвара Трофимовна.

С большим усилием Варвара Трофимовна передвигается по квартире, а из дома не выходит вообще. Ее регулярно посещает сотрудница социального центра, которая и принесла ей ходунки. С ними женщине будет немного легче перемещаться.

МККК в феврале передал Попаснянскому центру социального обслуживания необходимое оборудование и материалы, чтобы хоть немного облегчить быт его клиентам.

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