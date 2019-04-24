Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины, – Турчинов. Новости

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на руководство страны. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

«Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины. Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории», – сказал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, у Украины ответ на это может быть только один. «Укрепление нашего оборонного потенциала, и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора», – подчеркнул Александр Турчинов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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