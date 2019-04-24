Выдача паспортов РФ жителям неподконтрольного Донбасса – это сценарий заморозки конфликта . Новости

Решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Донбасса, является грубым нарушением Минских соглашений, согласно которым ОРДЛО* – это Украина. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила представитель в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Это попытка ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта на Донбассе. По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, грубым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины. Почему Путин сделал это именно сейчас? Мы предупреждали: он ждет ослабления украинской власти. Он всегда пользуется моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вставить еще один нож в спину Украины», – пишет Геращенко.

По ее словам, это решение российского президента требует немедленной реакции наших международных партнеров, осуждения со стороны стран Нормандского формата и твердого требования немедленного его отмены. «Это решение требует усиления санкций против РФ, которая не делает ни одного шага для решения войны на Донбассе, наоборот, замораживает этот конфликт, чтобы он надолго был раной на теле Украины», – считает вице-спикер Украины.

Она резюмирует, что, к сожалению, сбываются худшие прогнозы: РФ начинает наступление, пока на дипломатическом фронте, и Украина будет этому противостоять.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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