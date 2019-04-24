В ГМС разъяснили новые расценки на оформление паспортов. Новости

Сегодня, 24 апреля, правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины (ГМС).

«Стоимость оформления документов впервые выросла, начиная с 2016 года, и по подсчетам экспертов такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения», – говорится в сообщении.

Так, по информации ГМС, согласно внесенным изменениям, с 01.07.2019 года новые суммы административного сбора будут составлять:

при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) – 345 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 219 грн – стоимость бланка), ранее – 279 грн;

при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 219 грн – стоимость бланка), ранее – 366 грн;

при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) – 682 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 330 грн – стоимость бланка), ранее – 557,32 грн;

при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) – 1 034 грн. (704 грн – стоимость админуслуги и 330 грн – стоимость бланка), ранее – 810,32 грн.

«В соответствии со ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство повысило стоимость услуг ГМС по выдаче гражданских паспортов в случае их замены или утери. А также подняло расценки на загранпаспорта, вид на жительство, проездные документы и ряд других удостоверений.

Читайте также: