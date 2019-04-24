Юридически ничтожный: МИД Украины выразило протест по указу Путина о выдаче паспортов РФ украинцам в «Л-ДНР». Новости

МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сегодня, 24 апреля, говорится в заявлении МИД Украины относительно провокационного и преступного решения Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на неподконтрольных территориях, сообщает пресс-служба МИДа.

«Считаем этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Россия, в очередной раз нарушая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сделала еще один сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых она является. Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации » , – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте"».

«Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии. В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор » , – отмечается в протесте МИДа.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Кклимкин высказал мнение о том, что решение РФ о выдаче паспортов на неподконтрольных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в внутренние дела Украины. «Это новый, "паспортный" этап оккупации Донбасса. Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее » , – подытожил Климкин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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