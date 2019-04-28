Переселенцам: Как подтвердить трудовой стаж для работавших на неподконтрольном Донбассе. Новости

В Украине внесены изменения в порядок подтверждения трудового стажа. В том числе, урегулирован острый для многих внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вопрос подтверждения трудового стажа за период трудоустройства у работодателей, которые остались на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

Так, 30 января 2019 года Кабинет министров Украины принял Постановление № 109, которым внесены изменения в «Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней», утвержденный Постановлением КМУ от 12 августа 1993 года № 637.

Что касается подтверждения трудового стажа переселенцами за период трудоустройства у работодателей, которые остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, то, как отмечают правозащитники, понятно, что собрать любые документы, которые подтверждают стаж работы пенсионера на таких предприятиях, в учреждениях, организациях невозможно. «В случае, если записи в трудовой книжке о трудоустройстве у таких работодателей имеют исправления, потертости и/или не были заполнены должным образом, управления Пенсионного фонда не учитывают спорный период трудового стажа при назначении/перерасчете пенсии. В таком случае, при наличии подтверждающих документов, пенсионер может подтвердить свой трудовой стаж в судебном порядке. Конечно, такая процедура требует от пенсионера дополнительных усилий и средств», – разъясняют правозащитники.

Так, с целью урегулирования данной ситуации правительство Украины внесло в Порядок подтверждения трудового стажа положение, согласно которому исправленные, недостоверные или неточные записи в трудовой книжке о периоде работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, будут учитываться в трудовой стаж. «Однако, это будет осуществляться в соответствии со специальным порядком, определенным Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики Украины. На данный момент указанный порядок не разработан, поэтому процедура подтверждения спорного периода трудоустройства у работодателей, которые остались на неподконтрольной Правительству Украины территории, возможна лишь в судебном порядке», – разъяснили в NRC.

Кроме того, как сообщают правозащитники, данные изменения, в частности, касаются порядка подтверждения стажа работы женами военнослужащих за период проживания до 1 января 2004 года в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности.

В Постановлении отмечено, что такой период работы подтверждается справками установленной формы (согласно Приложению 4 к Порядку подтверждения трудового стажа), которые выдаются командирами (начальниками) воинских частей, военных учебных заведений, где работал или учился военнослужащий. Некоторую специфику имеет подтверждение стажа до 1 января 2004 года женами тех военнослужащих, которых уволили с военной службы. В таком случае справки выдаются военными комиссариатами за период проживания:

в гарнизонах, расположенных за пределами бывшего СССР и Украины – на основании личного дела уволенного военнослужащего и документов о пересечении государственной границы женой военнослужащего;

в гарнизонах, расположенных в пределах бывшего СССР, Украины и стран-членов Содружества независимых государств – на основании личного дела уволенного военнослужащего, справки местных органов власти о периоде фактического проживания (регистрации, прописки) жены военнослужащего в соответствующей местности и справки учреждения государственной службы занятости о невозможности трудоустройства жены военнослужащего по специальности в соответствующей местности.

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