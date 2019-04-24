Тревожные новости из Минска: Геращенко рассказала о переговорах ТКГ . Новости

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе жестко осудила решение главы РФ Владимира Путина выдавать российские паспорта украинцам, которые живут на неподконтрольном Донбассе. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила представитель в гуманитарной группе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Тревожные новости из Минска, где сегодня проходят ТКГ и рабочие группы. Украинская сторона, Евгений Марчук (представитель Украины в ТКГ, – ред.) жестко осудил решение Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий ОРДЛО*. Мы расцениваем это решение как единоличное нарушение со стороны РФ Минских соглашений, договоренностей в Нормандском формате и норм международного права, как попытку Кремля легитимизации псевдореспублики», – пишет Геращенко.

Она также отметила, что в очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. «Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО. Украина исповедует немедленное введение режима тишины в Донбассе, РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками», – сообщила представитель в гуманитарной группе ТКГ.

Геращенко подчеркнула, что особая тема переговоров – это освобождение политзаключенных, заложников, военнопленных. «Марчук прямо обратился к представителю РФ Б. Грызлову с просьбой немедленного освобождения удерживаемых, в частности, моряков. Выборы закончились – и РФ стоит прекратить шантажировать Украину заложниками и разблокировать их освобождение. На что получили следующий ответ: до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, посмотрим. ... Также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пыткой. РФ демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, – пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта», – резюмировала Геращенко.