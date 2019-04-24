Соцработников из Запорожской и Донецкой областей учат понимать потребности переселенцев (Фото). Новости

Представители социальных служб и общественности Запорожской и Донецкой областей совершенствуют свои знания по ведению случаев (кейс-менеджмент) в работе с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) на своей странице в Facebook.
Так, в эти дни в Запорожье проходит трехдневный тренинг для специалистов из Мелитополя, Токмака, Камыш-Зорянской ОТГ и Мариуполя на тему «Кейс-менеджмент в работе с ВПЛ». «Участники мероприятия учатся оценивать ситуации и потребности целевой группы, составлять индивидуальные планы сопровождения, узнают как формировать комплексный подход в решении проблем адаптации ВПЛ и применения мультидисциплинарного подхода к решению сложных кейсов», – говорится в сообщении.
Как отмечается, важно, что тренинг предполагает отработку практических навыков кейс-менеджера, что позволит более глубоко усвоить изученный материал.
Как сообщалось ранее, в Запорожской области стартовал проект, направленный на помощь переселенцам.
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