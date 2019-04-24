Украина обратилась в Совбез ООН из-за российских паспортов на Донбассе. Новости

Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных наций (ООН) обратилось в Совет безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на своей странице в Тwitter.

Он уточнил, что обращение сделано по поручению президента Украины Петра Порошенко. «По поручению президента Порошенко я уже обратился в Совет Безопасности ООН», – пишет Ельченко.

Постпред напоминает, что такое решение противоречит Минским соглашениям, которые были одобрены ООН. «Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минске договоренностям!», – напомнил Ельченко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

Читайте также: