«Доступные лекарства» по электронным рецептам: Жители Краматорска вынуждены тратить время и нервы (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) медикаменты по правительственной программе реимбурсации «Доступные лекарства» по электронным рецептам почти недоступны. Сейчас всего 4 аптеки на двухсоттысячных город отпускают лекарства по новой процедуре. Это приводит к очередям и недовольству среди больных. Ранее они получали медикаменты бесплатно по бумажным рецептам, но с 1 апреля – лишь по электронным.

Прошел почти месяц, однако большинство городских аптек до сих пор не подготовились к работе в новом формате. «Мне постоянно нужны лекарства против диабета, впрочем, раньше не было проблем с бумажными рецептами. В этом месяце врач выписал электронный рецепт, но возникла проблема с получением таблеток. В той аптеке, где я обслуживался ранее, мне отказали – сказали, что с такими рецептами еще не работают. Пришлось искать другую, подсказали эту на Станкострое. Приехал сюда в 8:30, здесь была страшная очередь. Вот, только в половине двенадцатого получил лекарства. Люди нервничают, каждый стоит у кассы по 15-20 минут. При этом работает только одна аптекарша, поэтому очередь задерживается надолго», – жалуется краматорчанин Борис Иванович.

По словам других пациентов, им приходится по несколько раз приходить в аптеку, чтобы получить лекарство – то нет указанного в рецепте препарата, то система «не видит» самого рецепта, то их не успевают обслужить до конца рабочего дня. Считают, что было бы гораздо легче, если бы больше аптек работали с электронными рецептами.

В свою очередь у аптекарей свои жалобы и оправдания. Заведующая областной коммунальной аптекой № 302 Наталия Милостивенко прежде всего отмечает, что она не является профессиональным пользователем компьютера, поэтому учиться работать в системе приходилось самой. Поэтому на первых порах вполне возможны ошибки и задержки. «К тому же, программа слишком сложная и неудобная. Чтобы отоварить один рецепт, приходится сделать несколько шагов, ввести 16-значный код, подтянуть свою электронную подпись, дождаться ответа. А таких рецептов у одного человека может быть несколько. Бывает еще и программа "зависает", или нужного препарата нет в наличии. Какое напряжение возникает в очереди, вы сами видите. Сейчас я работаю одна – все остальные аптекари уволились, не выдержали нагрузки. Это действительно очень трудно», – рассказала она.

По мнению краматорчанки Валентины Ильиничны, которая ждала своей очереди, все новое поначалу сложно, впоследствии будет лучше. «Аптекари постепенно научатся работать в системе, не будут бояться компьютера, работа ускорится. Я считаю, что получение лекарств по электронным рецепту – это очень хорошая система, которая исключает возможность любых манипуляций и коррупции. То, что сейчас происходит в Краматорске, говорит о том, что именно аптеки препятствуют внедрению новой формы, поскольку не хотят действовать прозрачно», – считает она.

Как сообщил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Александр Власенко, со своей стороны городские ЦПМСП сделали все необходимое, чтобы начать выдавать электронные рецепты по программе реимбурсации. Рабочие места всех врачей первичного звена – педиатров, терапевтов, семейной медицины – оснащены компьютерами с соответствующей программой, у каждого врача оформлена электронная цифровая подпись, все обучены работать в системе. «Две недели назад врачи начали выписывать электронные рецепты пациентам, имеющим хронические заболевания: диабет II типа, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые патологии. Конечно, только тем, кто заключил декларацию со своим врачом. Однако, есть большая проблема в нашем городе – недостаточное количество аптек, которые выдают лекарства по электронным рецептам. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация исправится», – отметил он.

По информации начальника отдела здравоохранения Краматорского горсовета Валерии Мельник, в настоящее время с электронными рецептами работают 3 аптечных пункта фармацевтической сети «Грандфарм» и областная коммунальная аптека № 302 «Фармация» в микрорайоне Станкострой. Остальные аптеки, которые в большом количестве существуют в Краматорске, откровенно затягивают с переходом на электронные рецепты. Например, в одной из аптек главный офис сети находится в Киеве, а оттуда не поступало команды подключаться к системе. Кроме того, каждому аптекарю нужно будет сделать в налоговой инспекции электронную подпись, который позволяет работать в программе «Доступные лекарства». С этим тоже не торопятся.

А тем временем краматорчане, имеющие хронические заболевания, вынуждены тратить время и нервы, чтобы получить необходимые лекарства.

Источник: АКМЦ

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