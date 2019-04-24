В рядах российского электората прибавится пара-тройка миллионов избирателей, – Ходаковский. Новости

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса приведет к росту электората, который проголосует за кандидата от партии власти в РФ. Такое мнение высказал экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети.

В частности, он отмечает, что это решение может привести к самым непредсказуемым последствиям, при этом наверняка можно сказать, что к будущим выборам в РФ добавится электорат, голосующий за кандидата от властной партии. «Трудно оценить это событие по последствиям – не все открыто нашему взгляду, – но уже теперь понятно одно: к предстоящим президентским выборам в рядах российского электората прибавится пара-тройка миллионов избирателей как минимум. При этом, смею вас заверить, – явка у нас будет самая высокая, а процент голосов за кандидата от партии власти максимальным – даже эти пять лет службы в армии уже приучили нас к жесткой дисциплине», – пишет Ходаковский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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