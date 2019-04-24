В Донецкой области за два месяца число жителей уменьшилось на 5,7 тыс. человек. Новости

На Донетчине в течение января-февраля 2019 года количество жителей сократилось на 5 тыс. 779 человек*. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 марта 2019 года на Донетчине проживали 4 млн 160,1 тыс. человек. При этом, за 2 первых месяца 2019 года численность населения уменьшилась на 5 тыс. 779 человек, в том числе:

на 4 тыс. 996 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 783 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

Отмечается, что в январе-феврале 2019 года в области родились 2 тыс. 302 ребенка. Также, за этот период зарегистрировано 7 тыс. 298 человек умерших.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в течение января этого года количество жителей уменьшилось на 1 тыс. 395 человек и на 1 февраля 2019 года составило 2 млн 150 тыс. 438 человек.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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