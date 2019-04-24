Пасхальное перемирие на Донбассе: Сайдик рассказал об итоге переговоров ТКГ. Новости

Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия на Донбассе, но не согласовали совместное заявление. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ в Минске, передает «БЕЛТА».

«Стороны в принципе поддерживали идею пасхального перемирия (сегодня на переговорах, – ред.), но, к сожалению, они не смогли прийти к единому тексту заявления. Я надеюсь, что на деле стороны будут воздерживаться от боевых действий, в частности в течение предстоящих пасхальных и майских праздников», – сказал дипломат.

Подтверждение приверженности сторон режиму прекращения огня по случаю наступающих пасхальных праздников было сегодня главной темой дискуссии в рабочей группе по безопасности.

Ранее представитель в гуманитарной группе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что в очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля.

Напомним, 10 апреля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия.

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