В Станице Луганской хотят купить здание под создание ЦПАУ. Новости

В Станице Луганской (Луганская обл.) райгосадминистрация намерена приобрести отдельное здание в центре города общей площадью не менее 130 кв. м под создание Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райадминистрации на своей странице в Facebook.
«В связи с необходимостью обустройством современного, полнофункционального Центра предоставления административных услуг в Станице Луганской, Станично-Луганская райгосадминистрация нуждается в приобретении отдельного здания общей площадью не менее 130 м кв, желательно расположенной в центре пгт. Станица-Луганская (ул. Центральная, 1 мая ...). Заинтересованных в продаже недвижимости граждан просим обращаться по телефону: 3-12-89 (приемная РГА) или лично в приемную председателя райгосадминистрации по адресу: пгт Станица Луганская, ул. Центральная, 25», – говорится в сообщении.
Напомним, что 5 января текущего года в Станице Луганской открылся районный отдел Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.
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