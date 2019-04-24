«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью (Фото). Новости

Сегодня, 24 апреля, в центральном матче 25-го тура УПЛ на РСК «Олимпийский» в Киеве ФК «Шахтер» встретился с ФК «Динамо». Поединок закончился со счетом 0:0. Об этом сообщает пресс-служба ФК«Шахтера».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0.

На 95-й минуте Жуниор Мораес не реализовал пенальти (вратарь).

«Динамо»: Денис Бойко – Томаш Кендзера, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко – Владимир Шепелев, Виталий Буяльский – Николай Шапаренко (Георгий Цитаишвили, 55), Виктор Цыганков, Карлос де Пена – Беньямин Вербич (Назарий Русин, 73).

«Шахтер»: Андрей Пятов – Сергей Болбат (Богдан Бутко, 68), Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Исмаили – Тарас Степаненко (Дентиньо, 77), Алан Патрик – Веллингтон Нем (Виктор Коваленко, 72), Тайсон, Соломон – Жуниор Мораес.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

НСК «Олимпийский» (Киев).