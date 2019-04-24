В «Л-ДНР» сформированы списки людей, желающих получить паспорта РФ, – Лисянский. Новости

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что владеет информацией, что на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса уже составили списки для получения российских паспортов. Об этом сегодня, 24 апреля, он сообщил в комментарии телеканалу «112 Украина».

«У меня есть такая информация от партнерских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает офис по поводу мониторинга нарушений прав на оккупированных территориях, что на сегодня списки людей, желающих получить паспорта, сформированы. Они после майских праздников активно начнут выдачу этих паспортов, все это прогнозируемо, они к этому готовились. Это четкий сценарий. Оккупационные администрации, которые работают в Луганской и Донецкой областях, к этому подготовлены, и этот указ является для них сигналом, чтобы они начинали работать. Информация есть у правозащитников, что такие списки составлены и людей приглашали, чтобы они писали предыдущие заявления, что они желают получить эти паспорта. Эти заявления отдавались представителям оккупационных администраций», – заявил Лисянский.

По словам представителя украинского омбудсмена, четкой цифры у него нет, потому что лично этих списков не видел.

Лисянский отметил, что в «ДНР» и «ЛНР» агитация по поводу выдачи российских паспортов проводилась в течение 2 лет. «У граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздавали. А так они вынуждены тратить средства и ресурсы, чтобы провести эту кампанию, чтобы люди захотели получать эти паспорта. Когда начнется активная фаза выдачи паспортов, я считаю, что это будет элемент давления, как это было на прошлогодних псевдовыборах», – сказал Павел Лисянский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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