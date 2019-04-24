Порошенко: Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности. Новости

Указ президента Российской Федерации по упрощенной процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, – это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко, сообщает сегодня, 24 апреля, пресс-служба Администрации президента.

Он также назвал этот указ грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полным попранием обязательств РФ в рамках Минских договоренностей.

Кроме того, по мнению Порошенко, «таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий».

Глава государства отметил,что Российская Федерация вновь пересекла красные линии и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе. «Проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами – это далеко не полный перечень тех деструктивных шагов, которые сделала российская сторона в последние годы», – отмечается в заявлении.

Порошенко напомнил, что неслучайным является и категорический отказ России поддержать инициативу Украины и ОБСЕ о введении «Пасхального» перемирие, начиная с 26 апреля.

«Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружения, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с Минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться санкций», – говорится в заявлении.

Президент подчеркнул, что «незаконная выдача паспортов РФ по так называемому юго-осетинскому и приднестровскому сценариям – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса».

Он призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций. «В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС», – заявил Петр Порошенко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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