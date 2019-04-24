Как встретить Пасху без вреда для здоровья, рассказали в Покровске (Видео). Новости

В будущее воскресенье, 28 апреля, – христианский праздник Пасхи. Также завершается и великий пост. Освящать в корзине на Пасху можно паски, яйца, масло, сыр, колбасу и вино. Главное, не преувеличивать с набором продуктов.

Жительница Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) Нина уже закупила все необходимое к пасхальному столу. «Колбаса будет, взяла зараньше кружочек. Особенно люблю тефтели с рисом. Спеку паски, яички, в церковь схожу», – поделилась она.

В городе ассортимент немалый и на полках магазинов. «Сырокопченную колбасу предпочитают. Думают, что она более натуральней. Вся она сытная. Любят и королевский сыр, красиво смотрится на столе», – рассказала продавец.

Обычно на пасхальном столе – разнообразие блюд: котлеты, голубцы, мясные салаты или салями. Однако, по словам медиков, налегать на жирную пищу, особенно с алкоголем, – рискованно. Тем более, больным людям. «Переедание, как правило, чревато, на сахарный диабет, хронические панкреатиты, плюс избыточное употребление соленых продуктов – это опасно по гипертонической болезни», – объяснила гастроэнтеролог Ирина Паращевина.

За несколько дней до конца поста следует добавить в рацион больше продуктов с содержанием белка. Его достаточно в фасоли, орехах или грибах. Тогда желудок легче адаптируется к мясу после долгого говенья.

При этом специалисты предупреждают: чтобы после застолья не оказаться в больнице, праздничные блюда надо правильно хранить. «Обратить внимание на то, какое качество продуктов люди употребляют, чтоб они были более менее свежие. Нужно научиться правильно готовить блюда, потому что излишняя термическая обработка разрушает те же витамины», – говорит врач семейной медицины Виолетта Аникиева.

У служителей церкви свои советы: надо думать не только о праздновании, встречать светлое воскресенье стоит в молитве и смирении. «Через богослужение церковь выражает всю ту суть, что сделал для нас Господь Иисус Христос – победа над смертью и воскресение из мертвых. Прежде всего, лучше побыть на пасхальном богослужении. А после пасхальной службы мы разговляемся. Вкушаем скоромную пищу, но не надо набрасываться сразу», – рассказала священник Олег Циплаков.

Источник: ТК «Донбасс»

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