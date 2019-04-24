Выборы президента: Донетчина – в лидерах по числу сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Новости

Донецкая область вошла в ряд регионов, где в период выборов президента Украины полиция зарегистрировала наибольшее количество сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Всего по Украине зафиксировано более 11 тысяч сообщений о нарушениях. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Одессе во время совещания, передает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

«В период нынешней кампании в органы и подразделений полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была довольно разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствования избирательному праву. Наибольшая нагрузка по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировали в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях», – сообщил глава Нацполиции.

По словам Князева, из общего количества 878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли информацию о 430 событиях. В 30 случаях лицам, виновным в совершении указанных уголовных правонарушений, уже сообщено о подозрении.

По его словам, в то же время полицейские качественно выполнили все возложенные на них задачи по обеспечению безопасности волеизъявления граждан. Князев отметил, что наряду с обеспечением общественного порядка и безопасности полиция эффективно реагировала на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

В то же время глава Нацполиции добавил, что, несмотря на привлечение значительного количества полицейских к обеспечению безопасности и реагирования на события, связанные с выборами, в государстве не допущено снижение качества и эффективности выполнения задач по противодействию преступности.

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