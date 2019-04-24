Получать паспорта РФ украинцы из неподконтрольного Донбасса будут в Ростове. Новости

В МВД России пояснили, каким образом будет реализована норма указа президента Российской Федерации о выдаче гражданства России жителям неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях. Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время прорабатываются механизмы реализации указа. «Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», – пишут в МВД РФ.

Предположительный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев.

«В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации. Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт)», – сообщают в МВД РФ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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