В Донецкой области 60,5% безработных – женщины. Новости

В Донецкой области на конец марта 2019 года количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составило 11,1 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем на конец февраля 2019 года, и на 8,7% меньше, чем на конец марта 2018 года*. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, из общего количества безработных:

60,5% составили женщины;

31,3% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Отмечается, что на конец марта этого года в областной службе занятости было заявлено 2,3 тыс. вакансий, что на 34,5% больше, чем на конец февраля 2019 года, и на 19% больше, чем на конец марта 2018 года.

На одну вакансию в конце марта 2019 года претендовали 5 безработных против 6 человек на конец марта 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–марте 2019 года было трудоустроено 3,6 тыс. человек, или 20,2% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–марте 2018 года – 3,7 тыс. человек, или 19,6%)», – подчеркнули в облстате.

Как уточняется, в марте 2019 года были трудоустроены 1,5 тыс. человек, или 11%, против 8% в феврале 2019 года и 8,7% в марте 2018 года.

Пособие по безработице на конец марта этого года получали 76% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в марте 2019 года составил 3 251 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.