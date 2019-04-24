Языковой закон: Раде осталось рассмотреть только 20 поправок . Новости

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады пришли к рассмотрению 2065-й поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Таким образом, из 2080 поправок ВР осталось рассмотреть лишь 20. Об этом сегодня, 24 апреля, объявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время заседания, сообщает « УНН ».

« Уважаемые коллеги, в соответствии с регламентом ВР, мы сейчас хотим поставить точку в обсуждении поправок. Нам осталось 20 поправок и, собственно, это значит, что завтра, в четверг, мы продолжим над ними работу и буквально в 10:30 ВР Украины может перейти к финальному, окончательному и историческому голосованию по закону о функционировании украинского языка как государственного», – сказала Геращенко.

Также она отметила, что сегодня остановились на поправке 2065-й, авторами которой являются Нимченко и Шуфрич. И именно с нее завтра начнут рассмотрение поправок.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

Ранее сообщалось, что заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко прогнозировал, что в Верховной Раде не успеют завершить рассмотрение «языкового закона» – законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного» до второго тура выборов президента Украины.