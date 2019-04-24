В «ДНР» пытались вывезти медицинское оборудование. Новости

В Донецкой области пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на неподконтрольную Украине территорию (НКТ) медицинское оборудование. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр Государственнлй пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" пресекли попытку перемещения на временно оккупированную территорию Украины медицинского оборудования стоимостью свыше 10 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

Уточняется, что товар, который перевозился с нарушением установленных правил изъят представителями ГФС для оформления материалов дела об административном правонарушении.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали попытку подкупа охранников границы гражданином Украины. Мужчина предлагал взятку за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. «Пограничники от такого предложения отказались, действия гражданина задокументировали и по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сообщили сотрудникам Национальной полиции», – отметили в Госпогранслужбе.