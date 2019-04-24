Встретить телезвезду и получить ценный совет: Как на Донетчине вдохновляли детей на великие свершения (Видео). Новости

В Донецкой области воспитанников интернатных учреждений посетили амбассадоры Фонда Рината Ахметова. Вместе с коллегами – телеведущими канала «Украина» – делились опытом с детьми и, надеются, что вдохновили их на великие свершения в будущем.

Так, в Алексеево-Дружковке воспитанников специальной школы-интерната интересует духовное, а не материальное. И хотя у детей жизненный путь еще впереди, мудрости им не занимать. «Для человека важно выбрать цель и ценность по жизни. Она его будет вести вперед и он может добиться всего, что захочет. Друзья, дружба, семья. Мое здоровье, именно моя жизнь, которая будет впереди у меня», – поделился воспитанник Михаил Христосов.

И это не просто слова. Воспитанники откровенно общались с амбассадором Игорем Пупковым. Стало понятно, что такие встречи нужны подросткам. «Каждый человек – личность. Он может всего достичь. Имеет какую-то силу в себе», – считает воспитанник Егор Горбунов.

В Славянске дети обращались к ведущему канала «Украина» именно за советом – кем лучше быть в жизни? Игорь не ожидал такого ажиотажа. «Кто-то хочет быть парикмахером, но сомневается. Кто-то хочет профессионально заниматься танцами, но тоже сомневается. Поколение у нас, могу сказать после нашей встречи с уверенностью, во-первых, талантливое, уверенное в себе. И это очень клево. Я в приятном шоке», – поделился Игорь Пупков.

Две специальные школы-интерната принимали у себя известного ведущего не впервые. Второй этап встреч с амбассадорами – это визиты в интернатные учреждения. В течение недели и дети, и взрослые определялись с ценностями. «Очень взрослые не по годам дети, которые говорили о таких вещах, о которых мы сами с удовольствием слушали. Мы сейчас общаемся с детьми выпускных классов и для них очень важно выходить в завтрашний день, во взрослую жизнь уверенными, сильными, понимающими свои цели, свои желания», – сообщила программный директор Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

После завершения мероприятия дети пообещали амбассадору, что прислушаются к его советам. «Я согласен со всеми ценностями. И со всем вашим взглядом на эту жизнь. Вы реально крутое будущее этой страны», – отметил Игорь Пупков.

Источник: ТК «Донбасс»