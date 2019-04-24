Провокация РФ: Волкер отреагировал на указ Путина по выдаче паспортов украинцам из ОРДЛО. Новости

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подрывает попытки имплементации Минских договоренностей. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил в Twitter спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет « Интерфакс – Украина » .

« Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать Минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины», – написал он.

« Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы», – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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