Поймали на взятке в $700: На Луганщине задержали таможенника пункта пропуска «Просяное». Новости

В Луганской области сегодня, 24 апреля, при получении взятки в 700 долл. США задержали заместителя начальника международного пункта пропуска «Просяное» Луганской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По предварительной информации, в декабре прошлого года начальник пункта пропуска "Просяное" за 700 долларов США предложил владельцу грузовой техники позволить ее беспрепятственную транспортировку через государственную границу Украины. Такую сумму нужно было заплатить за каждый автомобиль. В случае отказа от его предложения, чиновник угрожал владельцу автомобилей административной ответственностью за якобы перемещение транспортных средств через таможенную границу Украины вне таможенного контроля», – говорится в сообщении.

В дальнейшем, как отметили в ГБР, начальник пункта пропуска привлек к этой схеме вымогательства денег своего заместителя, который выступил «собирателем» взяток.

Сегодня, 24 апреля, таможенника задержали непосредственно при получении от одного из водителей 700 долл.

Уточняется, что задержанному готовится сообщение о подозрении в получении взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством в совершении преступления (ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства, вины таможеннику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.